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Polisten Kovid-19 tedbirleri denetimi

’nın talimatıyla ’de ‘Kovid-19 Tedbirleri’ denetimi yapıldı. Maske takmayan ve sosyal mesafeye uymayan kişiler kendilerini ‘Maskeye alışamadık’ diyerek savundu

Giriş Tarihi: 23.7.2020 ABONE OL
Polisten Kovid-19 tedbirleri denetimi
İZMİR Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nca valilere gönderilen genelgede kapsamında 'Kovid-19' denetimi yaptı. Ege Üniversitesi Kavşağı'nda kurulan denetim noktasında ekipler, otomobilleri, ticari taksileri ve şehirlerarası minibüsleri denetledi. Durdurulan araçlarda maske kontrollerinin yanı sıra özellikle minibüslerde fazla yolcu taşınıp taşınmadığı da denetlendi. Sosyal mesafe ve maske kuralına uymayanlara ise adli para cezaları kesildi.

'DENETİM SÜRMELİ'
Polis ekiplerini gördükten sonra maskesini takan Ufuk Filiz (42), maskeye alışamadığını söyledi. Filiz, "Çocuğumu spor salonuna bıraktım. Maskem de arabadaydı ancak maske takmayı tam olarak alışkanlık haline getiremedik. Denetimler devam ettiği sürece daha kolay alışacağız. O yüzden devam etmesi gerekiyor" dedi. Kurallara uyan taksi şoförü Hasan Alan (63), "Elimizden geldiğince sağlık tedbirlerimizi almaya çalışıyoruz. Yolcularımızı da kurallara uymaları konusunda uyarıyoruz. Denetimlerin daha sık olması gerektiğine inanıyorum" dedi. Genelge kapsamında gün boyu halka açık alanlarda denetimler gerçekleştirildi.

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Polisten Kovid-19 tedbirleri denetimi
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