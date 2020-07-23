Spor alanı rant kapısı olmasın!

AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, Büyükşehir tarafından 5 yıldır yapılmayan imar değişikliğinin Tunç Soyer döneminde yapılarak Şemikler'deki alanın açık spor tesisinden özel eğitim alanına dönüştürülmesine "Büyükşehirde imar oyunları!" diyerek sert tepki gösterdi. 2015 yılında Karşıyaka ilçesi Şemikler Mahallesinde bulunan, sosyal tesis ve açık spor tesisi olarak tescillenen 8243 metrekarelik alanın imar planlarının özel eğitim alanı olarak değiştirilmesi, Cumhur İttifakı'nın tüm itirazlarına rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda oy çokluğuyla kabul edildi. Tüm itirazlara rağmen söz konusu alanın imar planlarının özel eğitim alanı olarak değiştirilmesine tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, "2015 yılında satışı gerçekleşmiş bu alanın imar planı 5 yıldır değiştirilmedi ancak Tunç Soyer'in göreve başladığı ilk yıl rant oyunları sahneye konularak bu değişiklik yapıldı. Biz, içerisinde rant olan değil de şehrin çözülemeyen sorunlarının 1 yıl içerisinde çözülmesini dilerdik. Flamingoların bile belediye başkanı olduğunu iddia eden Soyer, bu popülist söylemlerle kameralara oynamadan önce İzmirli çocukların ve gençlerin belediye başkanı olduğunu hatırlamalıdır" dedi.Tunç Soyer'in geçtiğimiz gün düzenlediği basın toplantısında ranta asla izin vermeyeceğini söylediğini hatırlatan Hızal, "Çıkıp kürsüden kameralara şov yapmayı çok iyi biliyor. Samimiyetten dem vurup kentin çocuklarının spor yapabileceği açık spor alanı statüsündeki bir kamusal alanı bir takım imar oyunlarıyla özel okula çeviriyor. Burası satılırken imar planı spor alanı ve sosyal tesisti. Ranta izin vermeyeceklerini söyleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, samimiyetten uzak bir şekilde söylemlerinin tersine burayı bir anda özel okul statüsüne getiriyor" diye konuştu. Söz konusu alanda yapılan imar değişikliğiyle bir değer artışı olduğunun ve kamusal alanın bir özel alan haline dönüştürüldüğünün altını çizen Hızal, "Kamudan özele geçişteki imar statüsü değişiyor ve burada bir rant oluşuyor. Hani Karşıyaka'nın, İzmir'in hakları? Her yerde hak savunmaktan bahsedenler nerede?" dedi. Yeni imar düzenlemesiyle söz konusu alana 6.000 metrekarelik kapalı alan yapılabileceğini söyleyen Hızal, "Haktan hukuktan, kamu vicdanından bahseden Tunç Soyer bu sözlerinde samimiyse o alanın betonlaşmasının önüne geçsin, kamulaştırarak Karşıyakalı çocuk ve gençlerin spor yapabileceği alanlar oluştursun" diye konuştu. Popülizm kaygısı ve siyasi saiklerle hareket etmenin şehre faydasından çok zararı olduğuna değinen Hızal, "Başta Tunç Soyer olmak üzere henüz ne olacağı belli olmayan alanlarda sırf siyaset ve popülizm yapmak için bağıranlar gelsin, buradaki hakları ve rantı konuşsun. İmar oyunlarıyla çocukların ve gençlerin spor alanlarını rant kapısı haline getirmesinler. Onlar bu rant oyunlarıyla İzmirli hemşerilerimizin gözlerini boyamaya çalışadursun, biz bu oyunun şehrimizde oynanmasına asla izin vermeyeceğiz!" ifadelerini kullandı.