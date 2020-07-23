Susurluk’un tescilli mola lezzetleri: Ayran ve tost

BALIKESIR'IN Susurluk ilçesinin coğrafi işaretli tost ve ayranı, İstanbul- İzmir kara yolundan geçerken mola verip bu lezzeti tatmak isteyenlerden ilgi görüyor. Kentteki tesislerde mola verenlerin ilk tercihlerinden olan tost ve ayran, yurt içinde olduğu kadar yurt dışından gelen birçok turist tarafından da biliniyor. Yolu Susurluk'tan geçenler hem ekmeği ve peyniri ile tostun hem de manda ve inek sütüyle farklı bir lezzete sahip ayranın tadına bakmak için kontak kapatıp mola veriyor. Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, ilçenin "Tost ve ayranın başkenti" olduğunu söyledi. Başkan Güney, "Ayranımız gerçekten mükemmel, taze. Tostumuz da kaşarıyla, sucuğuyla, yağı ve ekmeğiyle mükemmel bir şekilde üretilmiştir. Ekmeği ve yoğurdu kendimiz üretmekteyiz. Buradan geçen bütün herkesi misafir etmeye hazırız" diye konuştu.