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Yanan alan ağaçlandırılacak

Giriş Tarihi: 23.7.2020 ABONE OL
Yanan alan ağaçlandırılacak
İZMİR'İN Seferihisar ilçesi Sığacık koyu bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangın sonucu yaklaşık 35 hektarlık alanın kül oldu. Evlerinin çok yakınına gelen alevler nedeniyle korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar, yangının söndürülmüş olmasına rağmen bölgeden ayrılmayıp, tüten bir yer olursa hemen taşıdıkları sularla müdahale etmeye çalıştı. Yangın sonrası konuşan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Sığacık Çamlık'ta çıkan yangının ardından bugün çalışma arkadaşlarımızla bir değerlendirme yaptık. Çamlık'ın 'rant kapısı' haline getirilmemesi için en kısa sürede bu bölgeyi ağaçlandıracağız" dedi.
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Yanan alan ağaçlandırılacak
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