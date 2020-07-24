Akhisarspor Süper Lig’e göz kırptı

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, deplasmanda Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldıkları maç sonrası iddialı konuştu. 18'inci dakikada doğru bir penaltı kararı sonrasında geriye düştüklerini söyleyen tecrübeli teknik adam,3-2 bitecek derken şans bizimle oldu. 90+4'te Uğur kornerden golü attı" diye konuştu. Deplasmanda atılan gol, 2 gol sayıldığını belirten Vural,dedi.Vural sözlerini şöyle tamamladı: "Karagümrük çok iyi bir takım. Kendi oyun konseptleri içerisinde bayağı uzun oynayan, pozisyon hazırlayan taktikleri var.ifadelerini kullandı.