Akhisarspor Süper Lig’e göz kırptı

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, deplasmanda Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldıkları maç sonrası iddialı konuştu. 18'inci dakikada doğru bir penaltı kararı sonrasında geriye düştüklerini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Bunun üstüne 19. dakikada bir problem yaşadık. Ramazan'ın kesinlikle kasti bir tavrı yok. Futbol kazası. Erken bir değişiklik yapmak zorunda kaldık. Sonra akan oyunda 35. dakikada mükemmel bir kafa golüyle devre 1-1 bitti. İkinci yarı hücum presle golü attık ama 80'inci dakikada Koray'ın attığı güzel bir gol var.
3-2 bitecek derken şans bizimle oldu. 90+4'te Uğur kornerden golü attı" diye konuştu. Deplasmanda atılan gol, 2 gol sayıldığını belirten Vural, "Her türlü beraberliğin bizim olduğu bir maç. 1 gol atarsa rakip tur atlıyor"
dedi.
TAKIMDA HEPİMİZİN ARZUSU AYNI
Vural sözlerini şöyle tamamladı: "Karagümrük çok iyi bir takım. Kendi oyun konseptleri içerisinde bayağı uzun oynayan, pozisyon hazırlayan taktikleri var. Maçın 3-3 bitmesi bizim için büyük bir avantaj. Oyuncularımızı kutluyorum. Hepimizin arzusu tur atlayıp finale kalmak. Karagümrük de aynı şeyi düşünüyor. Pazar günü çok çekişmeli bir maç izleteceğiz"
ifadelerini kullandı.