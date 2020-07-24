Büyükşehir’e kaçak büfe tepkisi

Göreve geldiği günden bu yana icraatları yerine kamuoyunda tepki çeken söylemleri ile sıkça gazete manşetlerine taşınan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yeni bir skandala daha imza attı. Soyer, Merhum İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Ahmet Piriştina döneminde büyük mücadeleler sonucu kentin tretuvar ve yeşil alanlarından kaldırılan büfeleri tekrar hayata geçirmek için harekete geçti. Geçtiğimiz günlerde Başkan Soyer'i makamında ziyaret eden İzmir Büfeciler ve Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Selahattin Arslan ilk büfenin Halkapınar'da Metro istasyonu ile ESHOT Hareket merkezinin bulunduğu alanda kurulması için Soyer'le el sıkıştıklarını açıkladı. Yaşananlar skandal olarak nitelendirildi.Taraflar arasındaki anlaşma, Büyükşehir Belediye Meclisine de taşındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Büfeciler ve Kantinciler Esnaf Odası arasında imzalanması öngörülen ortak hizmet protokolü, 17 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilen belediye meclis toplantısında Başkan Soyer tarafından gündeme getirildi. 'Başkanlık Makamınca Gündeme Eklenen Önergeler' bölümünde yer alan gündem maddesi, görüşülüp karara bağlanmak üzere esnaf, engelli ve hukuk komisyonlarına sevk edildi. 'Büfe kurma' kararına meslek odalarından ve toplumun çeşitli kesimlerinden gelebilecek tepkilerin önüne geçmek için kentte yaşayan engelli birey ve kadınlar da projeye alet edildi. İlk etapta 4 adet kurulması öngörülen büfelerden sağlanan gelirlerin bir bölümü ile engelli vatandaşlara akülü tekerlekli sandalye alınacağı açıklandı. Skandal bununla sınırlı kalmadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Büfeciler ve Kantinciler Esnaf Odası arasında imzalanacak protokolün yürürlüğe girmeden kent genelinde farklı yerlere büfe konulup satış yapmaya başladı. Bu duruma tepki gösteren Büyükşehir Meclis Üyesi ve İmar Komisyonu Üyesi Hüsnü Boztepe, "Ortak hizmet protokolünü ranta dönüştüren zihniyet meclisin iradesine saygısızlık etmiştir. Neyi kimden kaçırıyorsunuz? Bu yapılan usulsüzdür, yanlıştan dönün" dedi.Mecliste kabul edilmeden çalışmalara başlamasının kabul edilemez olduğunu anlatan Boztepe, şöyle konuştu: "Bu işlem usulsüzdür. Oda ile Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanacak olan ortak hizmet protokolüne göre Halkapınar Metrosu Aktarma Merkezi'ne iki adet, Stadyum Metro Alanı'na bir adet büfe konulması planlanmıştır. Odaya ise bunların karşılığında elde edeceği gelirden sadece 18 adet akülü tekerlekli sandalye alması ve çalışacak kişilerden birisinin engelli vatandaşlarımızdan istihdam edilmesi şartı getirilmiştir. Ne yazık ki meclis gündemine gelen fakat onaylanmayan karar seçilmiş meclisin iradesi yok sayılarak uygulamaya geçirilmiştir. Henüz komisyonlarda bile tartışılmadan Halkapınar'da en yoğun insan trafiğinin olduğu bölgeye kaçak yollardan büfe konulmuş satışlar başlamıştır. Fatura ve fişin verilmediği, yazar kasanın dahi bulunmadığı ruhsatsız kaçak yapı sayesinde birilerinin cebi dolmaktadır. Bugün gelinen noktada bir esnaf teşkilatı bünyesinde bulunan oda ruhsatsız, kayıtsız, kaçak ve usulsüz yollardan kurduğu büfeler sayesinde yine aidat aldığı, üyelik ücreti aldığı kendi esnafıyla haksız rekabete girmiştir. Bu durumun oda yönetimi eliyle gerçekleştiriliyor olması üzüntü vericidir. Derhal bu yanlıştan vazgeçin. Kimden neyi kaçırıyorsunuz? Engelli vatandaşlarımızın ve kadınlarımızın adını kullanarak birileri tarafından hazırlanan ısmarlama protokol kabul edilemez. Hizmeti değil rantı düşünenlerin bu kente vereceği şey zarardan başka bir şey değildir."KENT genelinde özellikle kamuya açık park, yeşil alan, meydan ve kaldırımlarda mantar gibi çoğalan büfeler, 1999 yerel seçimlerinde DSP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen merhum Ahmet Piriştina'nın girişimleri ile bir bir bulundukları yerlerden kaldırılmıştı. Dönemin Konak Belediye Başkanı Erdal İzgi ile birlikte büfelere savaş açan Piriştina, büfelere karşı açtıkları hukuk mücadelesini kazanmış, sadece Konak İlçesinde 400'ün üzerinde büfenin kaldırılmasına ön ayak olmuşlardı. Büfeleri kaldırma kararı nedeniyle o dönem ölüm tehditleri de alan Piriştina ve İzgi'nin büfelere karşı verdiği mücadeleye meslek odaları da destek vermiş kamuya ait alanlar büfe işgalinden tek tek kurtarılmıştı. 21 yıl sonra Soyer'in kent genelinde büfeleri tekrar hayata geçirmek için başlattığı girişim skandal olarak nitelendirildi.