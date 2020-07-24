Çeşmeli turizmciler bayramı bekliyor

TÜRKİYE'NİN en önemli turizm destinasyonlarından Çeşme'de Kurban Bayramı için rezervasyonun normalleşme sürecinde yüzde 50'ye ulaşması sektörü umutlandırdı. Ilıca, Pırlanta ve Altınkum'daki plajlarıyla, Alaçatı'daki butik otelleriyle tercih noktası olan Çeşme, ince kumu, turkuaz denizi, rüzgarı ve eğlence kültürüyle turistleri cezbediyor. Altın rengindeki plajları, mavi koyları, cumbalı taş evleri, sörf mekanları ve kaplıcalarıyla birbirinden farklı tatil seçeneklerini bir arada sunan Çeşme, normalleşme süreciyle yeniden hareketlendi. Özellikle hafta sonları yoğunluğun yaşandığı Çeşme, Kurban Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğraması bekleniyor. ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, "Normalleşme süreciyle beklentilerimiz yükseldi. Çeşme'de otellerimizin yüzde 90'ı açık, sertifikalarımızı aldık. Hafta sonları yoğunluğumuz arttı. Çeşme'de mevcut 28 bin yatak kapasitesinin hafta sonu önemli bölümü doluyor. Tesislerimizde şimdiye kadar herhangi bir vaka çıkmadı, güvenli bölgeyiz. Tatilcilerin bu anlamda gönül rahatlığıyla buraya gelebileceğini söyleyebiliriz."