CHP’li belediyeden plajda keyfi yıkım

İZMİR'İN Çeşme ilçesinde Doğan Saygı, 1999 yılından bu yana Ilıca Plajı'nın bir bölümünde 21 yıldır hizmet verdiği yapı kaıt belgeli büfe ve tesis CHP'li Çeşme Belediyesi, tarafından geçtiğimiz gün yıkıldı. Yıkımın gerçekleşmesinin ardından ise Bölge İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Kanunsuz yıkımın ardından işletmeci Doğan Saygı, Çeşme Belediyesi'ne tepki gösterdi.İşletme sahibi Doğan Saygı, "Yapı kayıt belgesi olan yapılarımız zor kullanılarak yıkıldı. Telafisi olmayan bir zarara yol açıldı. Belediye işçileri, tarafımıza saldırdı, darp raporu da aldık. Bugün burada CHP'li belediye başkanı Ekrem Oran'ın kurduğu bir tuzağın mağduruyuz. Çevre Bakanlığı onaylı yapı kayıt belgemizi tanımadığını söyleyerek zabıtaları üstümüze salan Ekrem Oran'dan şikayetçiyim. Bölge İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Belediyenin yaptığı tamamen kanunsuz bir işlemdir. Belediye işçileri ve zabıtaları da belediyenin tetikçiliğini üstlenen büyük bir çetenin parçası olarak görüyorum ve bugün maalesef bu çetenin mağduru biz olduk" diye konuştu.