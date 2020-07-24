Denizli’ye iki okul müjdesi

PAMUKKALE Belediyesi, Deliktaş Mahallesi'nde 24 derslikli Muhammet Serter İmam Hatip Ortaokulu ve Anadolu İmam Hatip Lisesi için düzenlenen protokolü imzalandı. Başkan Örki, "Projesi Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanacak olan okulumuzun 1 ay içinde temelini atarak 2021-2022 eğitim öğretim yılına yetiştirmeyi planlıyoruz. Bu önemli proje için destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi. Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli'deki ilk protokolü imzalamaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, "Bu protokolün hayırlı olmasını diliyorum. Hayırseverimiz Muhammet Serter'e ve dernek başkanı Ömer Tekinkaya'ya teşekkür ediyorum. Bu işin mimarlarından olan Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki'ye hayra ortak olacağı için ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.