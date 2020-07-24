Fabrikasını kuş yuvalarıyla donattı

DENİZLİ'NİN Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesi'ndeki fabrikasında havlu ve bornoz üretimi yapan Erdoğan Kızıl, 8 yıl önce tesisinin bir bölümünde boş vakitlerini değerlendirmek için atölye kurdu. İş hayatına kaynakçılık yaparak başlayan, daha sonra ise tekstil sektörüne giren ve 25 ülkeye ihracat yapan Kızıl, atölyesinde ahşap ve metalden çeşitli eşyalar yapmaya başladı. Ahşaptan kaşık, oyuncak, masa, tabure üreten Kızıl, son zamanlarda kuş yuvası üretimine ağırlık verdi. Kızıl, ilk olarak ürettiği 1000'i aşkın kuş yuvasıyla, 6 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip fabrikasının çevresini kuş yuvalarıyla donattı. Çocuklara hayvan sevgisi aşılamak amacıyla her okula bir kuş evi hediye ettiğini ifade eden Kızıl, "Yaptığım yuvalarıma kuşların konması beni çok mutlu ediyor. Bu konuda farkındalık yaratmak istiyorum. Görenlerden olumlu tepkiler alıyorum" dedi.