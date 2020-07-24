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Kaf Kaf’ta hedef 2. lig

TFF 3. Lig play-off yarı finalinde Derince Belediye’yi 1-0 deviren Karşıyaka finale kalmayı başardı. İzmir ekibi, finalde Turgutluspor’u geçip 2. Lig’e çıkmak istiyor

Giriş Tarihi: 24.7.2020 ABONE OL
Kaf Kaf’ta hedef 2. lig
TFF 3. Lig play-off yarı final mücadelesinde Karşıyaka ve Derince Belediye, Antalya Titanic Mardan Stadyumu'nda karşılaştı. İlk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlanan mücadelenin ikinci yarısına yeşil-kırmızılılar etkili başladı. 50. dakikada Karşıyaka'nın genç forveti Doğukan İnci, Derince Belediye kalecisi Akın İsmail Köroğlu'nun müdahalesiyle yerde kaldı ve takımına penaltı kazandırdı. Penaltı atışında topun başına geçen Doğukan İnci, topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Bu dakikadan sonra Derince Belediye topa daha fazla sahip olsa da Karşıyaka maçı 1-0 kazandı.

RÖVANŞ PAZAR GÜNÜ YİNE A SPOR'DA OLACAK
Bu sonuçla Karşıyaka, 3. Lig play-off finaline yükseldi. İzmir ekibi, yarı finalin diğer ayağında Esenler Erokspor'u 2-1'lik skorla deviren Turgutluspor ile eşleşmiş oldu. Karşıyaka- Turgutluspor play-off final mücadelesi pazar günü saat 21.00'de Titanic Mardan Stadyumu'nda oynanacak. Bu sezon ligde bir kez karşılaşan iki ekibin İzmir'deki mücadelesinde kazanan taraf 2-1'lik skorla Manisa temsilcisi olmuştu. Yeşil-kırmızılılar yine A Spor'dan canlı yayınlanacak bu maçı kazanarak, TFF 2.Lig'e çıkmak istiyor.

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Kaf Kaf’ta hedef 2. lig
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