Kaf Kaf’ta hedef 2. lig

TFF 3. Lig play-off yarı final mücadelesinde Karşıyaka ve Derince Belediye, Antalya Titanic Mardan Stadyumu'nda karşılaştı. İlk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlanan mücadelenin ikinci yarısına yeşil-kırmızılılar etkili başladı.Penaltı atışında topun başına geçen Doğukan İnci, topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Bu dakikadan sonra Derince Belediye topa daha fazla sahip olsa da Karşıyaka maçı 1-0 kazandı.Bu sonuçla Karşıyaka, 3. Lig play-off finaline yükseldi. İzmir ekibi, yarı finalin diğer ayağında Esenler Erokspor'u 2-1'lik skorla deviren Turgutluspor ile eşleşmiş oldu.Yeşil-kırmızılılar yine'dan canlı yayınlanacak bu maçı kazanarak, TFF 2.Lig'e çıkmak istiyor.