Önce kanseri sonra koronavirüsü yendi

İzmir'de yaşayan 83 yaşındaki Şehmuz Karaaslan, adeta ölüme meydan okuyor. Karaaslan, yaklaşık 3 yıl önce kolon kanserine yakalandı. Aynı zamanda tansiyon ve kolesterol hastası Şehmuz amca, ilerleyen yaşına rağmen uzun süren kanser tedavisinin ardından çağın vebası olan bu hastalığı yenmeyi başardı. 36 gün önce bakkala ekmek almak için çıkan Şehmuz Karaaslan, bu sırada virüsü kaptı. Vücudunda artan ağrılar ve yaşadığı nefes darlığı nedeniyle yakınları tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Karaaslan'ın koronavirüse yakalandığı belirlendi. Hastanede 36 gün boyunca koronovirüs tedavisi gören Şehmuz Karaaslan, doktorları bile şaşırtarak bu hastalığı da yenmeyi başardı. Azrail'e ikinci kez çelme atan Şehmuz amca alkışlarla hastaneden taburcu edildi.Hastanede ilk hafta tedavisi sırasında zor günler geçirdiğini ve öleceğini düşündüğünü söyleyen Şehmuz Karaaslan, "Koronavirüsten dolayı hastane sürecini düşündüğümde aşırı ağrımı, nefes darlığımı, idrarımı tutamadığımı, yemek yiyemediğimi hatırlıyorum. Öleceğimi düşündüm. Keşke ekmek almaya çıkmasaydım. Ekmek almaya giderken virüsü kaptım. Lütfen dikkatli olun ve özellikle yaşlılar, mümkün olduğunca evde kalsın. Koronayı yendim ancak artık böbreğim işlevini kaybetti. Şu an koronayı atlattım, negatife döndüm. Koronayı yendiğim için mutluyum ama böbreklerimde yetmezlik oluştu. Koronayı yendim ama korona da benden böbreğimi aldı. Daha önce tansiyon, kolesterol, kan pıhtılaşması için ilaç kullanıyordum. Bu ilaçlarımı hastane sürecimde kestiler" diye konuştu. Şehmuz Karaaslan'ın 29 yaşındaki oğlu Mehmet Ali Karaaslan, "Ekmek alırken ya poşetten ya da ekmeğe daha önce temas eden birinden bulaştığını düşünüyoruz. Şimdiki aklım olsaydı evden çıkmasına asla müsaade etmezdim" dedi.