Trafikte içki tokuşturdular

İZMİR'İN Konak ilçesindeki Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari aracın, Konak yönünden Balçova istikametine seyir halindeyken yaptıkları pes dedirtti. Hafif ticari aracın ön koltuğunda oturan kişi önce yanından geçen bir motosiklet sürücüsü ile çakmak alışverişi yaptı. Daha sonra aynı hafif ticari araçtaki bir kişi, bu kez yanına yanaşan başka bir otomobilin sürücüsü ile içki şişesi tokuşturdu. Yaşanan bu anlar ise başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi. Sosyal medyada yayılan görüntülere çok sayıda kullanıcı tarafından tepki yağdı.