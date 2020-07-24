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Ünıversitede yetişen kurbanlıklar satışta

Giriş Tarihi: 24.7.2020 ABONE OL
Ünıversitede yetişen kurbanlıklar satışta
BALIKESİR Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından yetiştirilen kuzu, koç ve koyunlardan kurbanlık vasfını taşıyan küçükbaş hayvanların satışına başlandı. Üniversitenin internet sitesinden satışa çıkarılan 34 kurbanlıktan 26 tanesi üniversite personeli tarafından satın alındı. Hayvancılık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Azman, hayvanların kesim işleminin de çiftlikte yapılabileceğini belirtti. Rektör Prof. d. İlter Kuş, "Türkiye'yi doyuran il sloganıyla özdeşleşen Balıkesir'de tarım ve hayvancılık alanında da ilgili birimlerimiz değer üreten çalışmalarına devam edecektir" dedi.
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Ünıversitede yetişen kurbanlıklar satışta
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