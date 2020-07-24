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Yanlışlıkla hesabına yatan parayı iade etti

Giriş Tarihi: 24.7.2020 ABONE OL
Yanlışlıkla hesabına yatan parayı iade etti
Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan üç çocuk babası Serkan Yirmibeş (45), cep telefonuna gelen mesajla banka hesabına tanımadığı bir kişi tarafından 29 bin lira para gönderildiğini öğrendi. Yirmibeş, bankanın müşteri temsilcisiyle görüştü. Paranın yanlışlıkla yatırıldığının belirlenmesi üzerine Yirmibeş, parayı İzmir'de yaşayan sahibine iade etti. Yirmibeş, mesajı gördüğünde şaşırdığını ve heyecanlandığını belirterek, "Parayı hesabımdan çekip, sahibine gönderdim. Parayı bir önce çekmemin sebebi bankaya olan kredi borçlarımdı. Parayı gönderen arkadaş mağdur olmasın diye parayı çekip, kendisine tekrar havale ettim. Paraya ihtiyacım var ama mayamızda haram yemek yok. Ben bu parayı çoluğum ve çocuğum ile nasıl yerim, böyle bir şey mümkün değil. Onun için kendime yakışanı yaptım. Hesabıma yanlışlıkla yatan 29 bin lirayı sahibine iade ettim" diye konuştu.
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Yanlışlıkla hesabına yatan parayı iade etti
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