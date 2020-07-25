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’da teknık patron beklemede

Giriş Tarihi: 25.7.2020 ABONE OL
Altay’da teknık patron beklemede
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da geleceği belirsiz olan teknik direktör Yalçın Koşukavak'la yönetim masaya oturmaya hazırlanıyor. İzmir ekibinin ilk 2 yarışında havlu attıktan sonra Play-Off biletini de kaptırması üzerine takım için sezon erken sona ererken, deneyimli teknik adamın tatile çıktığı öğrenildi. Sezon bitmeden önce Fenerbahçe'nin futbol koordinatörlüğü için teklif sunduğu Yalçın Koşukavak, tatil dönüşünde Altaylı kurmaylarla bir araya gelip son gelişmeleri paylaşacak. Yapılacak toplantının ardınan Altay yönetimi Koşukavak konusundaki kararını verip, yeni sezon öncesi yol haritasını çizecek. Geride bıraktığımız sezon üçüncü teknik adam olarak 23'üncü haftada siyah-beyazlı takımın başında getirilen Yalçın Koşukavak'la 2021 yılına kadar sözleşme yapılmıştı.
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Altay’da teknık patron beklemede
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