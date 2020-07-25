Anıtsal Çeşme gün yüzüne çıkartıldı

, Denizli ve Muğla illerinde faaliyetler yürüten Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), alternatif turizmin gelişmesi amacıyla birçok projeye destek veriyor. Ajans, bir alternatif turizm çeşidi olan kültür turizminin bölgede ön plana çıkmasını hedefliyor. Bu amaçla, özellikle son yıllarda bölgedeki antik kent ve ören yerlerinin kazı ve restorasyon çalışmalarına destek veriyor. GEKA, Denizli'deki Tripolis Antik Kenti'nde geçmişi milattan sonra 2. yüzyıla dayanan anıtsal çeşmenin gün yüzüne çıkartılmasına olanak sağladı. Tripolis Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve (PAÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahadır Duman, "2018 yılında kent merkezinde 31 metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde ve yaklaşık 15 metre yüksekliğinde anıtsal bir çeşme tespit ettik. Bu çeşmenin kazı projesini GEKA finansa etti. Bu destek sayesinde de halihazırda çeşmenin yüzde doksan oranında kazısını tamamladık. Bundan sonra artık ikinci etaba geçerek restorasyon çalışmalarına başlayacağız."