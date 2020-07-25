Bakırçay’da hurda vicdansızlığı

Ege'ye hayat veren Bakırçay'a kamyonlarca dolusu hurda lastik atıldı. Bergama Belediyesi ekipleri kepçe yardımıyla lastikleri Bakırçay'dan çıkarmaya başladı. İki kamyon lastik çıkarılan çayda en az iki kamyon daha lastik olduğu tahmin ediliyor. Bunu yapanları sert bir dille kınayan Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Bölgemize can veren, soframızdaki ürünlere can suyu olan Bakırçay'a yapılan bu çirkin katliam kabul edilemez. Yapanları bulmak için çalışma başlattık. En ağır şekilde cezalandırılması için üzerimize düşeni yapacağız. Bunu yapanların en ağır şekilde cezalandırılması için gerekeni yapacağız. Bu katliam ve kabul edilemez" dedi.