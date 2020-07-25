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’ye memba kalitesinde su

Giriş Tarihi: 25.7.2020 ABONE OL
Denizli’ye memba kalitesinde su
TARIM ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Denizli içme suyu arıtma tesisinde çalışmalarında aralıksız devam ediyor. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı açıklamada; "Denizli içme suyu arıtma tesisi projesi ile Denizli'in birçok ilçesinde toplam 19 adet yerleşim yerinin 2050 yılına kadar içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacını 2017 yılında işletmeye alınan Akbaş Barajı ve Pınarbaşı kaynaklarından karşılanacaktır. Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisinin günlük arıtma kapasitesi 100 bin metreküp olup, tesis ile Denizli ilimize menba kalitesinde içme ve kullanma suyu verilecektir" dedi.
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Denizli’ye memba kalitesinde su
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