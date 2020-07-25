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’den zorlu kapanış

’in ikinci yarısında beklenen performansı gösteremeyen , Sivasspor maçı ile ligi noktalıyor. Göz Göz 3 puan istiyor

Giriş Tarihi: 25.7.2020 ABONE OL
Göztepe’den zorlu kapanış
SÜPER Lig'de 2019-2020 sezonu son haftasına 39 puanla 11. sırada giren Göztepe, bugün Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından ligde çıktığı 7 maçta galip gelemeyen ve bu mücadelelerde 2 beraberlik, 5 yenilgi yaşayan Göztepe, son haftaya 39 puanla 11. sırada girdi. Sarı-kırmızılı ekip, 2019-2020 sezonu son hafta maçında bugün saat 21.00'de hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği müsabakada lig ikinciliği iddiasını sürdüren Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Cameron Jerome, Deniz Kadah ve Serdar Gürler, yarınki maçta forma giyemeyecek.
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Göztepe’den zorlu kapanış
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