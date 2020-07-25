Hırsızlar kamera kayıtlarını çald

Acıpayam ilçesinde hırsızlar 1 ay önce gece saatlerinde bir turşu fabrikasına girdi. Hırsızlar, 30 bin lira değerinde altın ve para, 6.5 kilogram ceviz içi, bir kol saati ile birlikte güvenlik kamera kayıtlarının tutulduğu cihazı çaldı. Hırsızlık olayıyla ilgili İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Acıpayam Jandarma Karakolu ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık olayının yaşandığı turşu fabrikasındaki güvenlik kamera kayıtlarının çalınması nedeniyle çevresindeki iş yerleri ve evlerin güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı. Yapılan araştırma sonrası hırsızlık olayını Mehmet K. (54) ile oğlu Serkan K.'nın (24) gerçekleştirdiği tespit edildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan baba ile oğlu sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Baba ile oğlu çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.