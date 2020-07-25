İncırde 60 mılyon dolar ıhracat hedefı

üretiminde lider olduğu ürünlerden siyah incirde ihracatçılar bu sezon yüksek verim ve kaliteyle 60 milyon dolarlık ihracatı hedefliyor. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, ilgili bakanlıkların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle kurulan komisyonda siyah incirde kesime başlama ve ihraç tarihleriyle ilgili kararın çıktığını söyledi. Siyah incirde hasadın 29 Temmuz'da, ihracatın ise 30 Temmuz başlayacağını bildiren Uçak, sektörün zarar görmemesi için üreticilerin ve ihracatçıların kesim ve ihraç tarihlerini dikkate alması gerektiğini vurguladı. Siyah incirin hassas ve raf ömrünün az olduğuna değinen Uçak, şunları kaydetti: "2019'da taze inciri 51 ülkeye ihraç ederek ülkemize 49 milyon dolar kazandırdık. Taze incir ihracatımızın 43 milyon 376 bin dolarlık kısmını siyah incir oluşturuyor. Siyah incir ihracatında bu sezon 60 milyon dolara ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.