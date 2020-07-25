‘Kurbanlıkları son güne bırakmayın’

Koronavirüs (Kovid- 19) salgını nedeniyle denetimlerin uygulandığı Karşıyaka ilçesindeki pazar yerine girişte vatandaşların ateşleri ölçülüyor. Maskesi olmayanlara uyarıların yapıldığı pazarda bazı satıcılar sıcak havadan etkilenen hayvanları su sıkarak serinletiyor. Pazar yerini denetleyen Tarım ve Orman İzmir İl Müdürü Mustafa Özen, üreticilere Kovid-19 salgınına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Kovid-19 nedeniyle pazarlığın da sopayla yapıldığı pazarda Özen, temsili olarak bir üreticiyle pazarlık yaptı.İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Özen, hayvan pazarındaki rutin denetimlerin yanından Kovid-19 denetimlerinin de yapıldığını söyledi. İzmir'de 300'ün üzerinde satış yeri olduğunu ifade eden Özen, bayramın sonuna kadar 30 ilçenin tamamında ciddi bir şekilde denetim yaptıklarını aktardı. Denetimlerin sorunsuz gittiğine değinen Özen, "Satıcılarımız oldukça memnun. Satıcılarımızdan ve kendi araştırmalarımıza göre kurbanlık noktasında herhangi bir sorun yaşanmayacak. Vatandaşlarımızdan kurbanlıklarını son güne bırakmamalarını istiyoruz çünkü yeterince hayvanımız var. Salgın döneminde pazarlarda yoğunluk oluşturmamak önemli" diye konuştu. Özen, vatandaşların küpe sorgulaması yapmasının önemli olduğuna işaret etti.