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Menemenspor’da Samed Alı seslerı

Giriş Tarihi: 25.7.2020 ABONE OL
Menemenspor’da Samed Alı seslerı
TFF 1. Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmeyi hedefleyen Ekol Göz Menemenspor, devre arasında Göztepe'den kiraladığı golcü Samed Ali Kaya'nın bonservisini almak için harekete geçti. Verilen aranın ardından sarı-lacivertli formayla çıktığı 6 maçta 5 gol atan deneyimli oyuncuyu bırakmak istemeyen kurmayların Göztepe ile temasa geçtiği bildirildi. Menemenspor'da 2017-2018'de 2. Lig'de forma giyen Samed Ali, o sezon Play-Off'larla birlikte 35 lig maçında 25 gol atarak Süper Lig ekibi Göztepe'ye transfer olmuştu.
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Menemenspor’da Samed Alı seslerı
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