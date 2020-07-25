Mithat’ın kupaya inanıyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yarı finalde Esenler Erokspor'u geriden gelip 2-1 yenerek yarın oynanacak finalde Karşıyaka'nın rakibi olan Turgutluspor'da takım kaptanı Mithat Yaşar, 20 yıl sonra döndüğü memleketine şampiyonluk getirmek istiyor. Turgutlu'da Yedi Eylül İdmanyurdu Kulübü'nden yetişip 1999'da henüz 14 yaşındayken Fenerbahçe altyapısına transfer olan 34 yaşındaki Mithat, 20 sene sonra kaptan olarak döndüğü memleketinin takımı Turgutluspor'la kariyerindeki 3'üncü şampiyonluğu hedefliyor. Erokspor önünde takımı 1-0 mağlupken oyuna girip yaptığı asistle yarı finalin gidişatını değiştiren tecrübeli orta saha oyuncusu, final öncesi Turgutlu halkının coşkusunu her zaman yanlarında hissettiklerini söyledi.