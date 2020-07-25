Roman orkestrası ilk konserini verdi

İzmir'in Roman Milletvekili Cemal Bekle ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un girişimleriyle 'Roman Müzisyenler Büyük Türkiye Orkestrası' hayata geçirildi. Orkestranın açılış konseri Ankara'da yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle hayata geçen projenin ilk ayağına Ankara Ticaret Odası ev sahipliği yaptı. Toplamda 20 ilde yapılması planlanan proje kapsamında 15'er kişiden oluşan saz ve söz sanatçıları verecekleri konserler ile müzikseverlerle buluşacak.

İZMİR'E GELİYOR

'Roman Müzisyenler Büyük Türkiye Orkestrası' Projesi'nin İzmir Konseri'nin ise 18 Ağustos'ta yapılması planlanıyor. 20 ilde toplam 600 müzisyen illere göre belirlenen repertuarlara göre parçalar çalacak. Ankara'da gerçekleşen açılış konserinin ardından sırasıyla 24 Temmuz- 29 Temmuz tarihleri arasında Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli konserleri yapılacak. 6 günlük bayram arasının ardından 5 Ağustos - 31 Ağustos arasında ise Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Samsun, Eskişehir, Manisa, Muğla, Aydın, İzmir, Mersin, Antalya ve İstanbul'da konserler düzenlenecek. 'Müzik Hayattır' projesinin hayata geçmesinde büyük emeği geçen AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, "Bu proje, bundan 3 ay kadar önce Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Özgül Hanım'la telefonda yaptığımız 45 dakikalık bir istişare sonucu doğdu. Romanların yoğun olduğu 6 ilde başlayalım dedik. Şehir sayısı 20'ye müzisyen sayısı ise 600'e ulaşacak. Projenin amacı tamamen pandemi döneminden en çok etkilenen romanların, müzisyenlerin, eğlence sektöründe çalışanların bir nebze olsun yanında olduğumuzu göstermek. Sıkıntıları bir nebze olsun azaltabilmek hem de müziğin birleştirici gücünden bu zor dönemde faydalanabilmek amacıyla 'Müzik Hayattır' projesini hayata geçirdik" dedi.