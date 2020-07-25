Soma’da kurtuldu Kovid-19’u atlattı

MANISA'NIN Soma ilçesinde 301 işçinin şehit olduğu maden faciasında, İbrahim Genç en fazla kaybın verildiği "S panosu" bölümünde yer üstünden inen borudaki havayı soluyarak hayatta kaldı. Faciada, bulunduğu bölümündeki ikisi hariç tüm mesai arkadaşlarını kaybeden 37 yaşındaki 2 çocuk babası İbrahim Genç, bir hafta önce halsizlik ve yüksek ateş şikayetiyle gittiği hastanede Kovid-19 olduğunu öğrendi. Genç'in Kovid-19 tanısı konulan eşi ve iki çocuğunun tedavisine de devam ediliyor. Tanı konulduktan sonra hemen hastaneye yatırılan Genç, 7 günlük tedavinin ardından iyileşti. Maden faciasında ocaktan çıkarken dışarıda bekleyenlerin sevinç çığlıklarıyla karşılanan İbrahim Genç, bu kez hastaneden sağlık çalışanlarının alkışlarıyla evine uğurlandı.

'ERKEN TEŞHIS ÖNEMLI'

İbrahim Genç, hastalığı yenmesinde erken müdahalenin çok önemli olduğunu belirtti. Genç, "Madende çalıştığım için daha ağır bir süreç geçirebilirdim. Erken teşhis çok önemli oldu. Hiç kimse benim başıma gelmez diye düşünmesin. O nedenle istenilen tedbirlere hepimizin uyması gerekiyor. Birinciyi yendik ikincisini de yendik" diye konuştu.