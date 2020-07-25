Soyer, Gökçe’nin yetkisini tırpanladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 17 Temmuz 2020 tarihli oturumunda siyasi kulislere bomba gibi düşen bir gelişme oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talimatı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin teşkilat şemasında birtakım değişikliklere gidildi. Mecliste oy birliği ile kabul edilen önergeye göre 2017 yılı Mart ayında asaleten genel sekreterlik koltuğuna oturduğu günden bu yana Genel Sekreter Buğra Gökçe'ye bağlı Fen İşleri ile Park Bahçeler Daire Başkanlığı gibi iki icracı birim, Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak'a bağlandı. Başkanlık makamınca gündeme eklenen maddeler bölümünde yer alan değişikliğe gerekçe olarak 'birimler arasında yeni bir düzenlemeye gereksinim duyulması' gösterildi. İzmir Büyükşehir Belediyesinin teşkilat şemasındaki değişiklik siyasi kulislerde 'Soyer Gökçe'nin yetkilerini tırpanladı' olarak yorumlandı. Fen işleri ve Park Bahçeler Daire Başkanlıkları ile bu daire başkanlıklarına bağlı birimlerin Gökçe'den alınıp Atak'a bağlanması ile birlikte direkt olarak Gökçe'ye bağlı birim sayısı da 6'dan 4'e düştü. Büyükşehir Belediyesinin teşkilat şemasındaki değişikliğin meclis kararının İzmir Valiliği tarafından onaylanmasının ardından yürürlüğe gireceği öğrenildi.

HANGİLERİ KALDI?

Son meclis kararı ile birlikte Gökçe'nin sorumluluğunda kalan birimler şöyle sıralandı: Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimliği, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, Protokol Şube Müdürlüğü.

2 YILDA GENEL SEKRETER OLDU

2014 yerel seçimleri sonrası Ankara Çankaya belediyesinden bir önceki başkan Aziz Kocaoğlu tarafından transfer edilen Buğra Gökçe Fen işleri daire başkanı olarak başladığı görevinde hızla yükselmiş aynı yılın ekim ayında Genel Sekreter yardımcılığı görevine getirilmişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Pervin Şenel Genç'in yaş haddinden emekli olması ile birlikte başkan Kocaoğlu tarafından 2016'da Genel Sekreterlik görevine vekaleten getirilen Gökçe, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayı ile Mart 2017'de bu göreve asaleten atanmıştı. Başkan Soyer'in 31 Mart yerel seçimleri sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi ile Gökçe'nin göreve devam edip etmeyeceği merak konusu olmuştu. Soyer'in CHP Genel Başkanı Kemal Klıçdaroğlu'nun Özel Kalemi Tuncay Ceylan'ı kadrosuna dahil etmesi o süreçte siyasi kulislerde Gökçe'nin yerine Ceylan Genel Sekreter olacak dedikodularının çıkmasına neden olmuştu. Şimdi tüm gözler CHP'nin bu hafta sonu gerçekleşecek olan 37. Olağan Kurultayına çevrildi. Kulislerde kurultay sonrası Soyer'in, Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerin yönetim kademelerinde köklü bir değişikliğe gideceği konuşulmaya başlandı.