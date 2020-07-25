Ustadan bıçak bileylemenin tüyoları

Kurban Bayra-mı öncesinde bıçak ustaları ve satıcılarında yoğun mesai başladı. Manisa'nın Kula ilçesinin eski esnaflarından olan ve 1951 yılında babası tarafından açılan iş yerinde 10 yaşından bu yana çalışan, sonrasında ise mesleği devralarak baba mesleğini sürdüren esnaf Ahmet Sakarya, bıçakları özel taşta biliyor. meslekteki 42. yılını dolduruan Sakarya, "Bıçak 3 farklı işlemle bilenir. Önce ağzı bileme taşından geçirilir, sonra özel kumdan yapılmış taşından geçirilir, ardından bıçağın parlamasını ve bilenen ağzın çapaklarını temizleyen taştan geçirilir öyle kullanılır" dedi. Ucuz diye alınan bıçakların ömrünün kısa olduğunu da sözlerine ekleyen Sakarya, gerçek bir bıçağın ömrünün en az 10 sene olduğunu, Çin malı bıçakların ise bir sene içerisinde köreldiğini söyledi. Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları uyaran Sakarya, "Bıçaklarını önceden biletirlerse sıra beklemezler" dedi.