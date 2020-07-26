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Almanlara Mövenpcik’te güvenli tatil sunumu

Giriş Tarihi: 26.7.2020 ABONE OL
KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile SunExpress, Alman seyahat acentesi yetkililerine, Türkiye'de güvenli tatil için alınan önlemleri tanıttı. Alman yetkililer, Ege'nin eşsiz doğasında gerçekleşen geziyle birlikte, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Güvenli Turizm Sertifika Programı'nı Mövenpick Hotel İzmir'in konaklama sponsorluğunda deneyimleme olanağı buldu. Mövenpick Hotel İzmir Genel Müdürü Erhan Çetin, "Aldığımız belgeler ile Türkiye'de güvenli tatilin nasıl sağlandığını bu sponsorlukla göstermek istedik. Türkiye'nin ve İzmir'in tanıtılması için Mövenpick Hotel Izmir olarak her türlü desteğe her zaman hazırız" diye konuştu.
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Almanlara Mövenpcik’te güvenli tatil sunumu
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