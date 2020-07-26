Arı gibi çalıştı

Seferihisar ilçesi Turgut Mahallesi'nde yaşayan ve kamuda sağlık personeli olarak çalışan Aslıhan Özşahin, bağışıklığı düşük olan oğlunun bağışıklığını artırmak için 2 kovanla arıcılığa başladı. Zaman içinde arılarla ilgilenmekten büyük bir keyif aldığını fark eden Özşahin, her geçen gün kovan sayısını artırdı. Tanıdıklarının kendisinden doğal bal istemesiyle birlikte satış talebi de alan Özşahin, iki yıl gibi kısa bir sürede kovan sayısını 200'e çıkardı. Kurduğu arıcılık firması ile işini büyüttü. Arıcılık yapmanın öncelikle sevgi ve emek gerektirdiğini ifade eden Özşahin, "Bu iş aynı zamanda ciddi bir fiziksel güç gerektiriyor. İçinizden bir Zeyna çıkıyor diyebilirim. Arı sokuyor, ciddi efor sarf ediyorsunuz ama işin içine girince ve gerçekten sevince hepsi geride kalıyor" dedi. "Balımız kovandan alındığı anda tükeniyor" diyen Özşahin'in şimdiki hedefi ise yurt dışı pazarına açılmak.

KADINLARA DAVET

Kadınlara örnek olduğunu ve bu alanda onların da başarılı olabileceğini her fırsatta kendilerine hatırlattığını ifade eden Aslıhan Özşahin, "Kamu personeliyim ve iki tane harika çocuğun annesiyim. Arıcılık yapıyorum iki kovanla başladığım arıcılığı iki yıl içinde 200 kovana çıkardık. Oğlum çok fazla hasta oluyordu ve antibiyotik alıyordu. Sağlıkçı olduğum için antibiyotik kullanmasını istemiyordum. İki kovan koyarak onun balını almak istedim ve arıcılık yapmaya başladım. Biz daha sonra küçük bir firma, bir işletmeye dönüştük ve ben bu durumdan dolayı çok mutluyum. Arıcılığa başladığımdan beri kadınlardan çok geri dönüş alıyorum. Kadınlara bu konuda örnek olmak istiyorum ve örnek de alıyorlar. Eşleri de baştan karşı çıksa da sonradan destek olmaya başlıyorlar. Kadınları sahaya davet ediyorum" dedi.