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’den dünyaya leblebi

Giriş Tarihi: 26.7.2020 ABONE OL
Denizli’den dünyaya leblebi
TÜRKIYE'NIN leblebi ihtiyacının yüzde 80'inin karşılandığı Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, günlük 110 ton leblebi üretiliyor. 40 çeşit üretilen leblebiler yurdun dört bir yanına ve 40 ülkeye ihraç edilirken, aynı zamanda leblebisiyle meşhur olarak bilinen Çorum'a da gönderiliyor. Serinhisar İmalatçıları Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Cemal Kobaş, "40 çeşit leblebimiz vardır. 41 kere 'maşallah' diyoruz. Serinhisar, leblebinin başkentidir. Leblebi imalatının yüzde 80'i burada yapılmaktadır. Serinhisar'da bu işi yapan 160 tane fabrikamız var. Türkiye'nin her tarafına ve 40 ülkeye ihracat yapıyoruz" dedi.
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Denizli’den dünyaya leblebi
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