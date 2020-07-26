Göz eti rahatsızlığında erken tedavi uyarısı

Göz Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Ömer Takeş, halk arasında 'göz eti' olarak tanınan pterjium rahatsızlığının erken tedavi edilmezse, görme kayıplarına yol açabildiğini söyledi. Hastalık hakkında bilgi veren Op. Dr. Ömer Takeş, "Hastalığı gözün şeffaf tabakası olan korneaya et yürümesi olarak tanımlayabiliriz. Göz eti, astigmata yol açarak bulanık görmeye neden oluyor. Eğer zamanında müdahale edilmezse göz bebeğini de kapatarak görme kayıplarına yol açabiliyor" dedi. Göz eti hastalığının yanma, batma, kızarıklık ve damarlanma şikayetleriyle kendini belli ettiği bilgisini veren Op. Dr. Ömer Takeş, "İlaç tedavisiyle yalnızca kızarıklık miktarı azalıyor. Asıl tedavi cerrahi müdahale ile oluyor. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi'nde doku transfer tekniğiyle başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Dikiş yerine doku yapıştırıcısı kullandığımız için ameliyattan sonra batma yanma hissi de azalıyor. Klasik ameliyatlarda hastalığın tekrarlama olasılığı yüzde 50'yi bulurken, bizim uyguladığımız teknikle bu oran yüzde 1'ler seviyesine iniyor. Operasyon 15 - 20 dakika sürüyor. Hasta ertesi gün normal yaşantısına dönebiliyor" diye konuştu.