Kemeraltı’nda altyapı çalışması

Büyükşehir Belediyesi, her yağmurda göle dönen tarihi Kemeraltı Çarşısı için büyük önem taşıyan altyapı projesinde bir kez daha düğmeye bastı. Bir önceki yüklenicinin çekilmesi nedeniyle yeniden ihalesi yapılan 1. Etap Kuşaklama Altyapı Projesi sayesinde aşırı yağışların Kemeraltında baskınlara yol açması önlenecek. 7 ayda tamamlanması planlanan proje kapsamında bölgedeki içme suyu ve atıksu hatları da iyileştirilecek. Çalışmaların olduğu bölge bariyerlerle kapatılarak güvenlik önlemi oluşturuldu.