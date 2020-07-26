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Kemeraltı’nda altyapı çalışması

Giriş Tarihi: 26.7.2020 ABONE OL
Kemeraltı’nda altyapı çalışması
İZMİR Büyükşehir Belediyesi, her yağmurda göle dönen tarihi Kemeraltı Çarşısı için büyük önem taşıyan altyapı projesinde bir kez daha düğmeye bastı. Bir önceki yüklenicinin çekilmesi nedeniyle yeniden ihalesi yapılan 1. Etap Kuşaklama Altyapı Projesi sayesinde aşırı yağışların Kemeraltında baskınlara yol açması önlenecek. 7 ayda tamamlanması planlanan proje kapsamında bölgedeki içme suyu ve atıksu hatları da iyileştirilecek. Çalışmaların olduğu bölge bariyerlerle kapatılarak güvenlik önlemi oluşturuldu.
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Kemeraltı’nda altyapı çalışması
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