Kuru üzümde ihracat sevinci

çekirdeksiz kuru üzüm üretimin en fazla olduğu Türkiye'de ihracat rakamları yüzleri güldürüyor. Ege İhracatçı Birlikleri ve Manisa Ticaret Borsası verileri doğrultusunda, devam eden 2019-2020 sezonunda 4 Temmuz 2020 tarihi itibariyle müstahsillerden alış tescillerine göre, şu ana kadar 280 bin 403 ton üzüm tescil edilirken, bu üzümün 222 bin 81 bin tonu ihraç edildi. 457 milyon 391 bin 221 dolarlık gelir elde edildi. Üzümde kaliteli ürünler elde etmek için Manisa çiftçisinin canla başla çalıştığını ifade eden Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, "Manisa üretmesini seven bir ilimizdir. Üzümümüzü en fazla ihraç yaptığımız ülkelere baktığımız zaman İngiltere, Almanya, Hollanda, İtalya ve Fransa'ya, yani ağırlıklı olarak üzümümüz Avrupa ülkelerinde tüketimi daha fazla oluyor. Manisa denilince akla üzümümüz geliyor. Aşağı yukarı Türkiye'nin kuru üzüm üretiminin yüzde 90'ı Manisa'da gerçekleşiyor. Bu coğrafi işareti almamızın en büyük sebeplerinden biri. Ürettiğimiz ürünün yüzde 85'ini Manisa'da modern üzüm işletmeleri tarafından yurt dışına ihraç ediliyor. Biz bu arkadaşlarımızı hakikaten tebrik ediyoruz. Bu kolay bir şey değil" diye konuştu.