Life City’den yüz güldüren hediye

MANİSA'NIN Turgutlu ilçesinde ÖzManysa İnşaat tarafından yaşama geçirilen Life City projesinin Kurucusu ve Genel Müdürü Mesut Çiftçi, her bayram olduğu gibi bu bayramda da ihtiyaç sahiplerini unutmadı. İhtiyaç sahibi 550 çocukla sosyal mesafe kuralları çerçevesinde bir araya gelen Life City Turgutlu ekibi, çocuklara giyim alışverişi için 150 TL'lik hediye çeki verdi. Ekip, proje süresince Turgutlu halkıyla güzel bir bağ kurduklarını dile getirdi.

'ÇOCUKLAR BİZİM GELECEĞİMİZ'

KONUYLA ilgili açıklamalarda bulunan Genel Müdür Mesut Çiftçi, "Her bayram yaptığımız gibi bu bayramda da ihtiyaç sahipleriyle bir araya geliyoruz. Çocuklar bizim geleceğimizdir. Bugün bunu bir kez daha yapıyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Geleceğimizin yapı taşı olan çocuklarımızla erkenden bayramlaşarak 550 çocuğumuza giyim alışverişi için 150 liralık hediye çeki verdik. Sevdiklerimizle huzurlu, sağlıklı nice bayramlar diliyorum" dedi.