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56 yaşında siyah kuşak aldı

Giriş Tarihi: 27.7.2020 ABONE OL
56 yaşında siyah kuşak aldı
Denızlı'nın Sarayköy ilçesinde yaşamını sürdüren evli, 2 çocuk babası Cesim Der, 50 yaşında başladığı karatede 6 yıl içindeki azmiyle aldığı ödüllerle takdir topluyor. Çocukluğunda karateyi çok istemesine rağmen yaşadığı yerde imkan olmadığı için bu sporu yapamayan Der, karatede terfi sınavlarını başarıyla tamamlayarak 56 yaşında ustalık seviyesinin kıdemini belirten siyah kuşak sahibi oldu. Çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini, ömrü yetene kadar karateye devam edeceğini söyleyen Der, "Spor, insanın sağlığına çok iyi geliyor. Kahvehanede boş oturup sigara içeceğime spora merak saldım. Veteran grubunda ulusal turnuvada 3'üncülük, uluslararası turnuvada ikinciliğim oldu. Şu an 'birinci dan' siyah kemer seviyesine terfi ettim. Genç olsaydım bayrağımızı dalgalandırmayı tabii ki de isterdim" dedi.
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56 yaşında siyah kuşak aldı
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