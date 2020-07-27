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’te tekne faciası: 1 ölü

Giriş Tarihi: 27.7.2020 ABONE OL
Edremit’te tekne faciası: 1 ölü
Balıkesır'ın Edremit ilçesinde tekne feciası yaşandı. Basketbol antrenörü olan Yalçın Erciyes'in sosyal medya hesabından 'Biraz tatil yapalım'diyerek bu fotoğrafı paylaştıktan kısa bir süre sonra teknelerin battığı öğrenildi. Erciyes, teknelerinin batması sonucu yüzerek karaya çıkmayı başarırken hemen Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istedi. Güre SSK kampı yakınlarında karaya çıktığını ifade etti. Bunun üzerine harekete geçen sahil güvenlik ekipleri Akın Sonragelen'i denizde sağ olarak kurtardı. Ekiplerin su üstünde bulduğu Osman Sonragelen (62) ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu arada basketbol antrenörü ve restoran işletmecisi olan Yalçın Erciyes'in sosyal medya hesabından kırmızı-beyaz bir teknede belki ölen yada kurtarılan diğer arkadaşının çektiği "Biraz tatil yapalım dedik" şeklindeki fotoğrafı paylaştıktan kısa sonra battığı tahmin ediliyor. Bu arada 3 arkadaşın 8 metrelik kırmızı-beyaz tekne ile Edremit'in Güre Limanı'ndan Burhaniye Ören açıklarına gitmek üzere denize açıldıkları öğrenildi.
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Edremit’te tekne faciası: 1 ölü
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