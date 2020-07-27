Egeliler ekran başına

A SPOR'dan yayınlanan TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Play-Off maçlarında heyecan doruğa ulaştı. Antalya'daki yarı final maçlarında Sancaktepe'yi 66. dakikada Nizamettin'in golüyle dize getiren Manisa FK, Ankara Demirspor'u Batuhan Karadeniz'in penaltılarıyla 2-0 mağlup eden Tuzlaspor ile karşılaşacak.Amatör ligde yıllarca süren macerasından sonra henüz bu sezon başında profesyonel kategoriye dönerek TFF 3. Lig 3. Grup'ta ikinci sırayı elde eden Somaspor, Antalya'daki Play-Off yarı finalinde Muğlaspor engelini aşarken gözünü finale çevirdi.Antalya Calista Sports Center'da bugün saat 21.00'de başlayacak finali kazanan taraf adını 2. Lig'e yazdıracak.Somaspor'da teknik direktör Burhanettin Basatemür, uzun yıllar sonra bir ilke imza atarak 2. Lig'e çıkmayı hedeflediklerini söyledi, Basatemür,dedi. Öte yandan Somaspor yönetimi 20'şer bin TL şampiyonluk primi açıklarken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün de ekstra 10'ar bin TL prim desteği vereceği öğrenildi.