Egeliler ekran başına

MANISA FK KAZANIRSA TERFİ EDECEK
A SPOR'dan yayınlanan TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Play-Off maçlarında heyecan doruğa ulaştı. Antalya'daki yarı final maçlarında Sancaktepe'yi 66. dakikada Nizamettin'in golüyle dize getiren Manisa FK, Ankara Demirspor'u Batuhan Karadeniz'in penaltılarıyla 2-0 mağlup eden Tuzlaspor ile karşılaşacak. Manisa temsilcisi, Antalya Titanıc yarın Mardan Stadı'nda 21.00'de oynayacağı finali kazanırsa önümüzdeki sezon TFF 1.Lig'de mücadele edecek.
SOMASPOR TFF 2. LIG AŞKIYLA
Amatör ligde yıllarca süren macerasından sonra henüz bu sezon başında profesyonel kategoriye dönerek TFF 3. Lig 3. Grup'ta ikinci sırayı elde eden Somaspor, Antalya'daki Play-Off yarı finalinde Muğlaspor engelini aşarken gözünü finale çevirdi. Soma, ilk yılında bekleme yapmadan 2. Lig'e yükselmek için Pazarspor'la rakip olacak.
Antalya Calista Sports Center'da bugün saat 21.00'de başlayacak finali kazanan taraf adını 2. Lig'e yazdıracak.
TOPLAM 30 BIN TL'LIK PRIM VAR
Somaspor'da teknik direktör Burhanettin Basatemür, uzun yıllar sonra bir ilke imza atarak 2. Lig'e çıkmayı hedeflediklerini söyledi, Basatemür, "Çok mutluyuz. Sene başından beri hayalimiz bu finali oynamaktı. Oyuncularımızı yürekten kutluyorum. Çok şükür finaldeyiz. Şimdi bizim için 26 yıl sonra gelen fırsatın mücadelesi başlıyor"
dedi. Öte yandan Somaspor yönetimi 20'şer bin TL şampiyonluk primi açıklarken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün de ekstra 10'ar bin TL prim desteği vereceği öğrenildi.