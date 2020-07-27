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Feci kazada bacağı koptu

Giriş Tarihi: 27.7.2020 ABONE OL
Feci kazada bacağı koptu
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Çepnidere Kavşağı'nda Mümin Şahin (24) yönetimindeki otomobille yolun karşısına geçmeye çalışan Umut Erten'in (19) kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrulan motosikletten düşen Erten'in bacağı koptu, motosiklet yol kenarındaki bariyerlerin altına girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Erten, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Erten'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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Feci kazada bacağı koptu
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