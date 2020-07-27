Haber Hattı

Balıkesır'deKaresi Belediyesi, sokak hayvanlarının yanında olmaya devam ediyor. Belirli bölgelere sokak hayvanları için barınak ve mama bırakan Karesi Belediyesi son olarak Ege Mahallesi sakinleri tarafından sahip çıkılarak bakımları yapılan Pamuk isimli sokak köpeği için köpek kulübesi yaptı. Geri dönüşüm malzemelerinden yapılan kulübeyi Belediye Başkan Yardımcısı Muhiddin Diker, muhtar Sema Ak'a teslim edildi.İzmır Büyükşehir Belediyesi, bayram öncesi ihtiyaç sahibi binlerce aileyi sevindirecek. Kurban Bayramı öncesi desteğe ihtiyacı olan 10 bin aileye gıda paketi, 2 bin aileye toplamda 800 bin liralık bayram yardımı yapılacak. Büyükşehir'in gardırop şeklinde dizayn ettiği "Giysi Otobüsü" ise 8 ilçede 8 mahalleye giderek çocukları sevindirecek. İlk olarak Buca'nın Göksu Mahallesi'ne giden otobüs, erken bayram yaşattı."TÜSİADBu Gençlikte İŞ Var!" Ege 2020 Ödülleri, EGİAD işbirliği ile sahiplerini buldu. Girişimler arasından ödül kazananlar 23 Temmuz'da gerçekleşen dijital final gününde belirlendi. Bu seneki finalde annelerin hamilelik ve doğum sonrası süreçlerini bilinçli geçirmelerini sağlayan Docto Baby birincilik, mobil uygulama Bookgether ikincilik, 1. ve 2. evre karaciğer kanser tedavisi için solüsyon Genotech üçüncülük ödülü aldı.