Haber Hattı

İzmır'ınKarşıyaka ilçesine bağlı Bostanlı Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi'nde yaşayan Umur Alp Yörük (23), ailesi evde yokken 3 arkadaşını davet etti. Evde uyuşturucu madde kullandıkları iddia edilen gençlerden Yörük'ün rahatsızlanması üzerine arkadaşları Yörük'ün telefonundan durumu 112 Acil Servis ekiplerine ve polise bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri Yörük'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili 3 genç gözaltına alındı.İzmır'ınBayraklı ilçesinde Fırat Demir idaresindeki otomobil, İzmir Çevreyolu Karşıyaka istikametinde Bayraklı Tünellerini geçtikten sonra Onur Mahallesi yol ayrımında bariyerlere çarptı. Kazada hayatını kaybeden Demir'in cenazesi sıkıştığı araç içinden itfaiye ekiplerince çıkarılarak İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bariyerlere çarpan otomobil de yine itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kaldırıldı.Balıkesır'ınGönen ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunu gerçekleştirildi. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.S. isimli şahsın, tarihi eser satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.harekete geçen ekipler, şüpheliye ait eve operasyon düzenledi. 96 sikke, Osmanlı dönemine ait 3 yüzük ve 1 mühür ile eski Yunan dönemine ait 2 obje, 1 dedektör ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. S.S. isimli şahıs ise gözaltına alındı