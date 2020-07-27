Kartop: Trabzonspor sayesinde ligde kaldık

Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Levent Kartop, "İki haftadır son saniyede yediğimiz gollerle mağlup oluyoruz. Ligden düşmenin eşiğine kadar geldik. Trabzonspor galibiyetiyle ligde kaldık. Denizlispor, TFF 1.
Lig'de zor günler geçirmişti. Bu ligde uzun yıllar kalmayı hak eden bir takımız. Amacımız da bu olmalı. Tekrar o acı günleri yaşamamak için Süper Lig'de kalmalıydık. O icraların isyanların olduğu TFF 1. Lig'e düşmemeliydik. Tek amacımız buydu. Bunu ama öyle ama böyle başardık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Denizlispor'a hayırlı olsun"
diye konuştu.