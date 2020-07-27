Kartop: Trabzonspor sayesinde ligde kaldık

Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Levent Kartop, "İki haftadır son saniyede yediğimiz gollerle mağlup oluyoruz. Ligden düşmenin eşiğine kadar geldik. Trabzonspor galibiyetiyle ligde kaldık. Denizlispor, TFF 1.Lig'de zor günler geçirmişti. Bu ligde uzun yıllar kalmayı hak eden bir takımız.diye konuştu.