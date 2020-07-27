Tacizcı etkisiz hale getirildi

Karşıyaka'dakonser çıkışı evine dönen 2 kadın, yanlarına yaklaşan Ümit U. tarafından sözlü tacize uğradı. Şüpheli çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildiİzmir'in Karşıyaka ilçesinde geçtiğimiz çarşamba akşamı Öznur Güzelses (30) ve Merve Çavuşoğlu (28) isimli 2 kadın, arkadaşları Erdem T. ile Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda konsere gitti. Ardından konser çıkışı bir kafede yemek yedikten sonra Erdem T., Güzelses ve Çavuşoğlu'nun yanından ayrıldı.Çavuşoğlu ve Güzelses, açıkhava tiyatrosunun karşısındaki bir sokağa park ettikleri araçlarına doğru yürümeye başladı. Bu esnada, elinde bira şişesi olan Ümit U. isimli şahıs, iddiaya göre 2 kadına, "Yatalım mı? Birlikte takılsak mı diyorum" diyerek sözlü tacizde bulundu. Bunun üzerine, arkadaşının yanında duran Öznur Güzelses çığlık atıp çevredekilerden yardım istedi ve polisi aradı. Ümit U. ise büfeye girerek alkol almaya devam etti. O sırada, iki genç kadın, durumu az önce yanlarından ayrılan erkek arkadaşları Erdem T.'ye bildirip, gelmesini istedi. Bu sırada Çavuşoğlu ve Güzelses'in direnişiyle karşılaşan Ümit U., kaçmaya çalıştı. Ancak çevredekiler ona engel oldu. Çavuşoğlu ve Güzelses, "3 çocuğum var" diyerek, kendisini savunmaya çalışan ve polis olduğunu iddia eden Ümit U. hakkında, Bostanlı Polis Merkezi'ne şikayetçi oldu. Merve Çavuşoğlu, "Şahsın o gece tutulup, daha sonra serbest bırakıldığını öğrenince bir kötü olduk" dedi. Öznur Güzelses ise sözlü tacizde bulunan kişinin ceza almadan bırakılmasına tepki gösterdi.