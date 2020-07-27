Türk zeytinyağının kalitesini ispatladı

Manısa'nın Akhisar ilçesinde 19 yıldan bu yana zeytinyağı üreten Gizem Zeytinyağı işletmesi, uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi başarıyla temsil ediyor. Son 4 yılda Japonya, İtalya, İngiltere ve İsrail'de katıldığı uluslararası yarışmalarda elde ettiği şampiyonluklarla dikkat çeken Gizem Zeytinyağı işletmesi, Türk zeytinyağının kalitesini dünyaya ispatladı. Firma, Japonya'da altın ve gümüş olarak iki madalya, İtalya'da 'Sızma Zeytinyağı' kategorisinde altın madalya ve İsrail'de ise Grand Prestij Gold ödülünü kazandı.