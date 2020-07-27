‘Yanık Ülke’ tam not aldı

Manısa'da Kula-Salihli Global Jeoparkı, 2013 yılında UNESCO Küresel Jeopark Ağı'nadahil edildi. Ancak denetimler sonunda bazı kriterleri yerine getirmediği için 2017'de "sarı kart" verildikten sonra gerekli çalışmaları yapması için 2 yıl süre tanınan alan, UNESCO heyetinden bu kez tam not aldı. İstenilen çalışmaları yapmamı halinde UNESCO Küresel Jeopark Ağı'ndan çıkarılma tehlikesi yaşayan alan, denetçiler tarafından titizlikle incelendi.Yeni tip koronavirüs nedeniyle yeniden tescil sürecinde bir süre gecikme yaşansa da dijital ortamda yapılan toplantılar sonrası alan yeniden yeşil karta kavuştu. Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı Koordinatörü Prof. Dr. Tuncer Demir, 2 yıl süren zorlu bir sürecin sonunda yeniden yeşil kart almanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Yeşil kartla Türkiye'yi 4 yıl daha uluslararası arenada temsil etmeye hak kazandıklarını belirten Demir, "Türkiye'yi UNESCO Global Jeoparklar Ağında temsil etmeye devam edeceğiz." diye konuştu. Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Serdar Aytaç, "UNESCO şemsiyesi altında desteklendiği için yurt dışından da misafirleri ağırlıyoruz. Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nın bundan sonra turizmden alacağı payı daha da artıracağını ve bölge ekonomisine de katkı sunacağına inanıyorum" dedi.