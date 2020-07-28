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Alpaslan fener’e beto aslan’a

Giriş Tarihi: 28.7.2020 ABONE OL
Alpaslan fener’e beto aslan’a
GÖZTEPE'NIN üç sezondur Süper Lig'de kalesini koruyan kaptan Beto, Galatasaray ile anlaştığı iddia edildi. Önceki gün yönetimle görüştükten sonra ayrılık kararı veren ve taraftarlara veda mesajı yayınlayan 38 yaşındaki file bekçisi İstanbul ekibiyle her konuda anlaşma sağladı. Muslera'nın yaklaşık 6-7 ay sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle uzun süreden beri kaleci arayan G.Saray'ın Portekizli file bekçisine ön protokol imzalattığı öğrenildi. GÖZ-GÖZ'ÜN uzun süreden beri transferi gündemde olan stoperi Alpaslan Öztürk'ün de Fenerbahçe ile her konuda anlaşma sağladığı kulüplerin pazarlık halinde oldukları öğrenildi. Emre Belözoğlu'nun ısrarla istediği Alpaslan 7 golle de sezonu ligin en çok gol atan stoperi olarak kapattı. F.Bahçe'nin 1 milyon Euro önerdiği Alpaslan için Göztepe 2 milyon Euro istiyor.
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Alpaslan fener’e beto aslan’a
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