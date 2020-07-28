Farkındalık için boğasına maske taktı

Kemalpaşa ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Emre Aldırmaz (23), kurban pazarında 20 büyükbaş, 150 küçükbaşını satışa çıkardı. Çocukluğundan beri hayvanlarla iç içe büyüdüğünü anlatan Aldırmaz, beş kuşaktır hayvancılık işiyle uğraştıklarını dile getirdi. 7 çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu olduğunu söyleyen Emre Aldırmaz, besleyip büyüttüğü hayvanlarla aralarında duygusal bir bağ oluştuğunu belirtti. Kurbanlık bakmaya gelen vatandaşların salgın önlemlerine dikkat etmediğini açıklayan Emre Aldırmaz, maske zorunluluğunu onlara hatırlatmak için zaman zaman hayvanlarına maske taktığını söyledi. Aldırmaz, "Bu yıl salgın nedeniyle kurbanlık satışları da etkilendi. Ziyaretçiler virüsle ilgili önlemlere dikkat etmiyor. Biz dikkat çekelim diye hayvanlara maske taktık. Bu virüs hayvanlardan bulaşmıyor ama farkındalık yaratmak istedik. Görenler soruyor niye hayvanlara maske taktığımı. Gülüp geçiyorlar. Hayvanlarım da çok uysal. Onlar da alıştı maskeye. İnsanlar da alışsın. Tek temennimiz herkesin maskesi dolaşması" dedi.