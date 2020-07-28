Koşukavak’ın yerine Bulak

TFF 1. Lig ekibi Altay'da takım Play-Off potasındayken Fenerbahçe ile görüştüğü için taraftarların ağır eleştirilerine hedef olan teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yolların kesin ayrılacağı bildirilirken yönetimin bu hafta alternatif isimlerle görüşmelere başlayacağı belirtildi. Eski futbolcuları Ramazan Kurşunlu konusunda tereddütte olan yönetimin ilk adayının Giray Bulak olduğu, onun da olmamasının halinde Metin Diyadin'in gündeme geleceği bildirildi.

TIMUR TAMAM

ÖTE yandan yönetim, Ümraniyespor'la sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Timur Temeltaş ile her konuda anlaştı. Yönetimin bu hafta içinde 28 yaşındaki gurbetçi oyuncu ile sözleşme imzalayacağı açıklandı.