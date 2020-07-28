Menderes havzası’nı kırletenlere ceza

, Denizli, Uşak, Afyon illerini kapsayan ve 25 bin kilometre karelik Menderes Havzasını kirletenlere göz açtırılmıyor. Gün geçtikçe artan kirliliği dolayısıyla sık sık gündeme gelen Büyük Menderes Havzası'nın koruma faaliyetleri kapsamında denetimlerin sıkı bir şekilde devam ettiğini ifaden eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Haziran ayı denetimlerinde 3 tesise cezai işlem uygulandığı belirtti. Büyük Menderes Havzası içerisinde Aydın bölgesinde 14 tesisin bulunduğu hatırlatan Bakan Kurum, "Büyük Menderes Havzası ile alakalı tüm koruma faaliyetlerini 2023 yılına kadar yaparak, Menderesimizi bölgemize kazandıracak önemli adımları da atmış olacağız. Bu kapsamda denetimlerimiz de sıkı bir şekilde devam edecektir ve aykırılıklar karşısında her türlü yaptırım uygulanacaktır" dedi.